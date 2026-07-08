Рейтинг@Mail.ru
Вратарь СКА Иванов подписал контракт с клубом НХЛ "Коламбус" - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:59 08.07.2026
Вратарь СКА Иванов подписал контракт с клубом НХЛ "Коламбус"

Вратарь СКА Сергей Иванов подписал контракт с «Коламбусом»

© пресс-служба ХК СКАВрвтарь СКА Сергей Иванов в матче КХЛ
Врвтарь СКА Сергей Иванов в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© пресс-служба ХК СКА
Врвтарь СКА Сергей Иванов в матче КХЛ. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский вратарь петербургского СКА Сергей Иванов подписал контракт с "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Контракт новичка рассчитан на два сезона. Отмечается, что россиянин проведет сезон-2026/27 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), после чего отправится в Северную Америку.
"Мы очень рады подписать с Сергеем контракт новичка. Он обладает быстротой и ловкостью, а также силен в позиционной игре. Будучи очень молодым вратарем, он исключительным образом проявлял себя в КХЛ на протяжении последних четырех сезонов", - заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер "Блю Джекетс" Дон Уодделл.
Иванову 22 года, он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2022 года под общим 138-м номером (5-й раунд). В минувшем сезоне он провел 31 матч в составе СКА, одержал 14 побед и четыре раза отыграл на ноль.
Всего в КХЛ, где он также выступал за "Адмирал" из Владивостока и "Сочи", Иванов провел 110 матчей, в которых оформил 9 шатаутов и одержал 35 побед.
Даниил Гущин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
"Автомобилист" подписал экс-форварда НХЛ Гущина
Вчера, 15:20
 
ХоккейСпортСеверная АмерикаВладивостокСергей Иванов (политик)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала