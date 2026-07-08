Вратарь СКА Иванов подписал контракт с клубом НХЛ "Коламбус"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский вратарь петербургского СКА Сергей Иванов подписал контракт с "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Контракт новичка рассчитан на два сезона. Отмечается, что россиянин проведет сезон-2026/27 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), после чего отправится в Северную Америку.
"Мы очень рады подписать с Сергеем контракт новичка. Он обладает быстротой и ловкостью, а также силен в позиционной игре. Будучи очень молодым вратарем, он исключительным образом проявлял себя в КХЛ на протяжении последних четырех сезонов", - заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер "Блю Джекетс" Дон Уодделл.
Иванову 22 года, он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2022 года под общим 138-м номером (5-й раунд). В минувшем сезоне он провел 31 матч в составе СКА, одержал 14 побед и четыре раза отыграл на ноль.
Всего в КХЛ, где он также выступал за "Адмирал" из Владивостока и "Сочи", Иванов провел 110 матчей, в которых оформил 9 шатаутов и одержал 35 побед.
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