Вратарь СКА Иванов подписал контракт с клубом НХЛ "Коламбус"

"Мы очень рады подписать с Сергеем контракт новичка. Он обладает быстротой и ловкостью, а также силен в позиционной игре. Будучи очень молодым вратарем, он исключительным образом проявлял себя в КХЛ на протяжении последних четырех сезонов", - заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер "Блю Джекетс" Дон Уодделл.