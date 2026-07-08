В Иране заявили о готовности атаковать все базы США на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные Ирана заявили, что готовы атаковать все базы США на Ближнем Востоке в случае повторения американских ударов по Ирану.
- Центральное командование ВС США утверждало, что нанесло удары по Ирану в ответ на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.
- Иран сообщил об атаках на базу Шейх-Иса в Бахрейне, а также о ударах по базам Али ас-Салем в Кувейте и порту Сальман в Бахрейне.
ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Военные Ирана готовы атаковать все базы США на Ближнем Востоке в случае повторения американских ударов по Ирану, заявила иранская армия.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иран пообещал решительный ответ на удары США
Вчера, 05:06
"Последствия повторного нарушения режима прекращения огня (со стороны США) ложатся на преступные США, все базы станут законными целями для ударов при помощи беспилотников армии", - говорится в заявлении, которое приводит государственное агентство IRNA
Армия сообщила, что атаковала цели на базе Шейх-Иса в Бахрейне, Корпус стражей исламской революции заявлял об ударах по базам Али ас-Салем в Кувейте и порту Сальман, находящегося в зоне ответственности Пятого флота США, в Бахрейне.