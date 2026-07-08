В Иране заявили о готовности атаковать все базы США на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Военные Ирана готовы атаковать все базы США на Ближнем Востоке в случае повторения американских ударов по Ирану, заявила иранская армия.

Армия сообщила, что атаковала цели на базе Шейх-Иса в Бахрейне, Корпус стражей исламской революции заявлял об ударах по базам Али ас-Салем в Кувейте и порту Сальман, находящегося в зоне ответственности Пятого флота США, в Бахрейне.