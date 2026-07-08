Рейтинг@Mail.ru
Гросси призвал при развитии ИИ оставить решения за человеком - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 08.07.2026
Гросси призвал при развитии ИИ оставить решения за человеком

Гросси: при развитии ИИ окончательное решение должно оставаться за человеком

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что при развитии искусственного интеллекта окончательное решение должно оставаться за человеком.
  • Рафаэль Гросси ответил, что стал бы использовать ИИ на должности генерального секретаря МАГАТЭ.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что при развитии искусственного интеллекта (ИИ) окончательное решение должно оставаться за человеком, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
На вопрос, стал бы он использовать ИИ как генеральный секретарь МАГАТЭ, Гросси ответил утвердительно.
"Конечно. Но окончательное решение должно оставаться за человеком", - сказал он.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Гросси выступил против глобального контроля над искусственным интеллектом
7 июля, 07:40
 
Рафаэль ГроссиМАГАТЭВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала