Гросси призвал при развитии ИИ оставить решения за человеком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что при развитии искусственного интеллекта окончательное решение должно оставаться за человеком.
- Рафаэль Гросси ответил, что стал бы использовать ИИ на должности генерального секретаря МАГАТЭ.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что при развитии искусственного интеллекта (ИИ) окончательное решение должно оставаться за человеком, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Конечно. Но окончательное решение должно оставаться за человеком", - сказал он.