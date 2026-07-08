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В IBU заявили, что не будут допускать российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
14:18 08.07.2026 (обновлено: 14:50 08.07.2026)
В IBU заявили, что не будут допускать российских спортсменов

IBU заявил, что позиция о допуске российских спортсменов остается неизменной

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлон
Биатлон - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) относительно допуска российских спортсменов остается неизменной, несмотря на решение МОК.
  • Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) относительно допуска российских спортсменов остается неизменной, несмотря на решение Международного олимпийского комитета снять санкции, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"IBU принял к сведению решение МОК относительно своих рекомендаций международным федерациям относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Как еще раз подчеркнул МОК, решения об участии относятся к компетенции каждой международной федерации. Позиция IBU неизменна, и решение конгресса IBU от 2022 года остается в силе. Исполнительный совет IBU создал группу мониторинга, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и предоставлять отчеты исполнительному совету", - сообщили в организации.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане.
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Президент IBU рассказал о допуске россиян после поправки МОК
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БиатлонСпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)
 
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