В IBU заявили, что не будут допускать российских спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) относительно допуска российских спортсменов остается неизменной, несмотря на решение МОК.
- Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) относительно допуска российских спортсменов остается неизменной, несмотря на решение Международного олимпийского комитета снять санкции, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"IBU принял к сведению решение МОК относительно своих рекомендаций международным федерациям относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Как еще раз подчеркнул МОК, решения об участии относятся к компетенции каждой международной федерации. Позиция IBU неизменна, и решение конгресса IBU от 2022 года остается в силе. Исполнительный совет IBU создал группу мониторинга, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и предоставлять отчеты исполнительному совету", - сообщили в организации.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане.