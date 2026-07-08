В IBU заявили, что не будут допускать российских спортсменов

"IBU принял к сведению решение МОК относительно своих рекомендаций международным федерациям относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Как еще раз подчеркнул МОК, решения об участии относятся к компетенции каждой международной федерации. Позиция IBU неизменна, и решение конгресса IBU от 2022 года остается в силе. Исполнительный совет IBU создал группу мониторинга, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и предоставлять отчеты исполнительному совету", - сообщили в организации.