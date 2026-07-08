"Автомобилист" подписал экс-форварда НХЛ Гущина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбургский «Автомобилист» заключил односторонний контракт с нападающим Данилом Гущиным на два сезона — до 31 мая 2028 года.
- Данил Гущин, выбранный на драфте НХЛ 2020 года клубом «Сан-Хосе Шаркс», провел прошлый сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и набрал 32 балла в 52 матчах.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" заключил контракт с нападающим Данилом Гущиным, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение уроженца Екатеринбурга носит односторонний характер и рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года.
Гущину 24 года. На драфте НХЛ 2020 года он был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом "Сан-Хосе Шаркс", за который дебютировал в 2023-м. В июле 2025 года нападающий был обменян в "Колорадо Эвеланш". Всего в НХЛ на счету Гущина 18 игр и 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи).
Прошлый сезон россиянин провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе "Эвеланш" и набрал 32 балла (18+14) в 52 матчах.