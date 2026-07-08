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"Автомобилист" подписал экс-форварда НХЛ Гущина - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Хоккей
 
15:20 08.07.2026 (обновлено: 21:40 08.07.2026)
"Автомобилист" подписал экс-форварда НХЛ Гущина

"Автомобилист" заключил контракт с поигравшим в НХЛ нападающим Гущиным

© Фото : Пресс-служба "Шаркс"Даниил Гущин
Даниил Гущин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Шаркс"
Даниил Гущин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатеринбургский «Автомобилист» заключил односторонний контракт с нападающим Данилом Гущиным на два сезона — до 31 мая 2028 года.
  • Данил Гущин, выбранный на драфте НХЛ 2020 года клубом «Сан-Хосе Шаркс», провел прошлый сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и набрал 32 балла в 52 матчах.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" заключил контракт с нападающим Данилом Гущиным, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение уроженца Екатеринбурга носит односторонний характер и рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года.
Гущину 24 года. На драфте НХЛ 2020 года он был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом "Сан-Хосе Шаркс", за который дебютировал в 2023-м. В июле 2025 года нападающий был обменян в "Колорадо Эвеланш". Всего в НХЛ на счету Гущина 18 игр и 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи).
Прошлый сезон россиянин провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе "Эвеланш" и набрал 32 балла (18+14) в 52 матчах.
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