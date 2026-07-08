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Гросси заявил, что при избрании генсеком ООН будет вести диалог со всеми - РИА Новости, 08.07.2026
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01:18 08.07.2026
Гросси заявил, что при избрании генсеком ООН будет вести диалог со всеми

Гросси пообещал в случае избрания генсеком ООН вести диалог со всеми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае избрания генсеком ООН он будет вести диалог со всеми.
  • По его словам, генеральный секретарь ООН должен активно взаимодействовать с разными площадками организации: с пятью постоянными членами Совета Безопасности, непостоянными членами и Генеральной Ассамблеей.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости заявил, что в случае избрания генсеком ООН он будет вести диалог со всеми.
Гросси отметил, что ООН отличается от МАГАТЭ. По его словам, в ООН есть важный центр — пять постоянных членов Совета Безопасности, затем непостоянные члены, затем Генеральная Ассамблея. И со всеми этими разными площадками нужно взаимодействовать по-разному.
"Поэтому, чтобы было проще понять, я также люблю говорить: генеральный секретарь, которого вы увидели бы во мне, был бы очень похож на того генерального директора, которого вы видите сейчас. Это человек, который разговаривает со всеми, человек очень, очень активный", - сказал он.
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