Гросси заявил, что при избрании генсеком ООН будет вести диалог со всеми

"Поэтому, чтобы было проще понять, я также люблю говорить: генеральный секретарь, которого вы увидели бы во мне, был бы очень похож на того генерального директора, которого вы видите сейчас. Это человек, который разговаривает со всеми, человек очень, очень активный", - сказал он.