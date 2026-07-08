Гросси заявил, что при избрании генсеком ООН будет вести диалог со всеми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае избрания генсеком ООН он будет вести диалог со всеми.
- По его словам, генеральный секретарь ООН должен активно взаимодействовать с разными площадками организации: с пятью постоянными членами Совета Безопасности, непостоянными членами и Генеральной Ассамблеей.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости заявил, что в случае избрания генсеком ООН он будет вести диалог со всеми.
"Поэтому, чтобы было проще понять, я также люблю говорить: генеральный секретарь, которого вы увидели бы во мне, был бы очень похож на того генерального директора, которого вы видите сейчас. Это человек, который разговаривает со всеми, человек очень, очень активный", - сказал он.
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5 июля, 11:18