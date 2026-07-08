Россияне выиграли медальный зачет в греко-римской борьбе на ЧЕ до 20 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне заняли первое место в медальном зачете в греко-римской борьбе на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет в Скопье (Северная Македония).

Российские спортсмены завоевали четыре золотые, а всего — девять медалей в десяти категориях.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россияне стали первыми в медальном зачете в греко-римской борьбе на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет в Скопье (Северная Македония).

В последний день соревнований по греко-римской борьбе на турнире россияне Заур Беслекоев и Илья Панютин взяли золотые медали. Беслекоев в финале весовой категории до 82 кг одолел белоруса Кирилла Валейского, а Панютин в категории до 60 кг выиграл финальный поединок у белоруса Расима Ибрагимова.

Бронзовые медали завоевали Амир Совмиз (до 67 кг), Владислав Бырля (до 72) и Сайпула Гаджимагомедов (до 97 кг).

Всего россияне в греко-римской борьбе взяли девять медалей в десяти категориях, в том числе четыре золотые.