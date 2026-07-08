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Россияне выиграли медальный зачет в греко-римской борьбе на ЧЕ до 20 лет - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:29 08.07.2026
Россияне выиграли медальный зачет в греко-римской борьбе на ЧЕ до 20 лет

Россияне выиграли медальный зачет в греко-римской борьбе на молодежном ЧЕ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМеждународные спортивные юношеские игры СНГ и Балтии
Международные спортивные юношеские игры СНГ и Балтии - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне заняли первое место в медальном зачете в греко-римской борьбе на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет в Скопье (Северная Македония).
  • Российские спортсмены завоевали четыре золотые, а всего — девять медалей в десяти категориях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россияне стали первыми в медальном зачете в греко-римской борьбе на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет в Скопье (Северная Македония).
В последний день соревнований по греко-римской борьбе на турнире россияне Заур Беслекоев и Илья Панютин взяли золотые медали. Беслекоев в финале весовой категории до 82 кг одолел белоруса Кирилла Валейского, а Панютин в категории до 60 кг выиграл финальный поединок у белоруса Расима Ибрагимова.
Бронзовые медали завоевали Амир Совмиз (до 67 кг), Владислав Бырля (до 72) и Сайпула Гаджимагомедов (до 97 кг).
Всего россияне в греко-римской борьбе взяли девять медалей в десяти категориях, в том числе четыре золотые.
Чемпионат Европы продолжится выступлениями вольников и женскими соревнованиями и завершится 12 июля.
Греко-римская борьба - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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