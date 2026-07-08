Строительство трансграничной канатной дороги через реку Амур, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ (КНР). Архивное фото

Строительство трансграничной канатной дороги через реку Амур, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ (КНР)

Строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ почти завершили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Строительная готовность первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ достигла 96%, все 10 несущих тросов смонтированы, а тестовую эксплуатацию планируют начать в третьей декаде декабря 2026 года, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"Первостепенное внимание уделяется вопросам безопасности. Поэтому абсолютно все технические решения проходят серьезный контроль, а надзорные органы двух государств придерживаются единых стандартов надежности. В результате для пассажиров должна быть создана максимально комфортная и защищенная трансграничная канатная дорога", — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов , чьи слова приводятся в сообщении.

Как доложил главе региона на совещании генеральный директор ООО "АРПИ" Андрей Надин, для канатной дороги смонтировали все десять канатов. Вес каждого составляет порядка 30 тонн, по ним на 70-метровую высоту над Амуром будут подниматься кабины вместимостью до 110 человек, не имеющие аналогов в России.

"В целом общая строительная готовность уникального сооружения составляет 96%", — сообщили в правительстве.

Также установлены все 20 компенсационных рамок, идут работы по соединению тяговых тросов, завершить этот процесс планируется до конца июля. В здании терминала практически завершены фасадные и кровельные работы. Внутренние инженерные сети готовы на 78,8%, отделка помещений выполнена на 81%, добавили в правительстве.

"Завершение строительства, испытание, тестовая эксплуатация и ввод объекта в работу требует синхронизации подходов со стороны России и Китая", — отметил Орлов.

Ранее в рамках встречи представителей правительства Амурской области, китайских поставщиков, Ростехнадзора и других ведомств был разработан план, который предусматривает начало тестовой эксплуатации канатной дороги в третьей декаде декабря 2026 года.