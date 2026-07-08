Госдума приняла закон о системе здоровья спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о создании федеральной государственной информационной системы здоровья спортсменов.

Система предназначена для повышения эффективности медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд России, регионов и федеральной территории «Сириус».

Поставщиками информации в систему станут различные органы власти, медицинские организации, спортивные федерации и другие организации, а оператором системы выступит федеральный орган, отвечающий за медико-биологическое обеспечение сборных.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон о создании федеральной государственной информационной системы здоровья спортсменов, которая соберет в единый массив данные о состоянии здоровья членов сборных команд России, регионов и федеральной территории "Сириус".

Изначально проект был внесен в Госдуму с нормой о создании системы с длинным названием - "Медицинская информационно-аналитическая система по функционированию и ведению электронного регистра состояния здоровья спортсменов сборных команд Российской Федерации". Ко второму чтению в документ были внесены поправки, которые сократили название до "Федеральная государственная информационная система здоровья спортсменов", расширили перечень поставщиков информации и уточнили ее содержание.

Согласно итоговой редакции, система предназначена для повышения эффективности медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд России, регионов и федеральной территории "Сириус", включая занимающихся адаптивным спортом. Она будет содержать персональные данные спортсменов, сведения о виде спорта, спортивном разряде и принадлежности к сборным, а также информацию о состоянии их здоровья, включая результаты медицинских обследований, и реквизиты полиса обязательного или добровольного медицинского страхования. Правительство РФ сможет определять и иные сведения для включения в систему.

Поставщиками информации в систему станут федеральные органы власти в сфере спорта и медико-биологического обеспечения, региональные власти в сфере спорта и здравоохранения, органы публичной власти "Сириуса", медицинские организации, общероссийские и региональные спортивные федерации, центры спортивной подготовки и сами спортсмены. Все сведения будут относиться к информации ограниченного доступа и подлежат защите.

Оператором системы выступит федеральный орган, отвечающий за медико-биологическое обеспечение сборных. Он сможет передать эти функции подведомственной медицинской организации. Порядок ведения системы, доступа к информации и взаимодействия с другими госинформсистемами установит правительство.