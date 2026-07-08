Футболисты "Зенита" разгромили в товарищеском матче узбекистанский "Нефтчи"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл узбекистанский «Нефтчи» в товарищеском матче со счетом 4:1.
- Голы у «Зенита» забили Фелипе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл узбекистанский "Нефтчи" в товарищеском матче, который прошел на домашнем стадионе "сине-бело-голубых".
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых голы забили новичок команды Фелипе Аугусто (21-я минута), Максим Глушенков (34), Александр Соболев (62) и Даниил Кондаков (74). В составе проигравших отличился Аброрбек Исмоилов (37).
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