Главный тренер сборной Хорватии покинул пост после вылета с ЧМ-2026

"После почти девяти лет работы главный тренер Златко Далич решил завершить свою невероятно успешную главу в сборной Хорватии. Главный тренер, спасибо вам за все – победы, достижения, места в отборочных турнирах, медали, единство, уважение и вашу непоколебимую преданность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами", - говорится в заявлении.

Далич завершил свою тренерскую карьеру как самый успешный и долго работавший тренер в истории сборной Хорватии, с которой он завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2018 года и бронзовую награду мирового первенства - 2022. Кроме того, под его руководством команда выиграла серебро Лиги наций 2023 года и, помимо чемпионата мира 2026 года, выходила в финальную часть чемпионатов Европы 2021 и 2024 годов.