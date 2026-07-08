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Главный тренер сборной Хорватии покинул пост после вылета с ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
14:25 08.07.2026 (обновлено: 14:51 08.07.2026)
Главный тренер сборной Хорватии покинул пост после вылета с ЧМ-2026

Златко Далич покинул пост тренера сборной Хорватии по футболу

© Фото : Социальные сети сборной Хорватии по футболуЗлатко Далич
Златко Далич - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Социальные сети сборной Хорватии по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии, сообщается на сайте Хорватской футбольной федерации (HNS).
Сборная Хорватии 2 июля уступила команде Португалии со счетом 1:2 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и покинула турнир.
"После почти девяти лет работы главный тренер Златко Далич решил завершить свою невероятно успешную главу в сборной Хорватии. Главный тренер, спасибо вам за все – победы, достижения, места в отборочных турнирах, медали, единство, уважение и вашу непоколебимую преданность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами", - говорится в заявлении.
Далич завершил свою тренерскую карьеру как самый успешный и долго работавший тренер в истории сборной Хорватии, с которой он завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2018 года и бронзовую награду мирового первенства - 2022. Кроме того, под его руководством команда выиграла серебро Лиги наций 2023 года и, помимо чемпионата мира 2026 года, выходила в финальную часть чемпионатов Европы 2021 и 2024 годов.
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ФутболСпортХорватияЗлатко ДаличЧМ по футболу 2026
 
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