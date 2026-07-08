Мартинес ушел из сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026

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"FPF благодарит Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и преданность делу в течение последних трех с половиной лет, периода, отмеченного победой в Лиге наций 2025 года, а также за самоотверженность, профессионализм и приверженность, с которыми он подошел к проекту, и за то, как он всегда уважал страну и португальский футбол", - говорится в сообщении.