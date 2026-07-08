Мартинес ушел из сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии по футболу после вылета с чемпионата мира 2026 года.
- Преемником Мартинеса на посту главного тренера сборной Португалии станет 71-летний Жорже Жезуш.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Испанец Роберто Мартинес официально покинул пост главного тренера сборной Португалии по футболу после вылета с чемпионата мира 2026 года по окончании действия контракта, сообщается на сайте Португальской футбольной федерации (FPF).
В понедельник сборная Португалии проиграла испанцам (0:1) в 1/8 финала и покинула мировое первенство в США, Канаде и Мексике. По данным СМИ, преемником Мартинеса станет 71-летний Жорже Жезуш.
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"FPF благодарит Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и преданность делу в течение последних трех с половиной лет, периода, отмеченного победой в Лиге наций 2025 года, а также за самоотверженность, профессионализм и приверженность, с которыми он подошел к проекту, и за то, как он всегда уважал страну и португальский футбол", - говорится в сообщении.
Отмечается, что федерация начала поиск нового главного тренера. Перед ним будет стоять цель "по продвижению амбиций и культуры побед национальной сборной Португалии".
Мартинесу 52 года, он возглавлял команду с 2023 года и привел ее к победе в Лиге наций (2025). Также он тренировал английские "Суонси Сити", "Уиган Атлетик", "Эвертон" и сборную Бельгии, с которой завоевал бронзу чемпионата мира в России (2018).