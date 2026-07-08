Хасан раскритиковал судейство матча ЧМ между Египтом и Аргентиной

"Они разрушили нашу радость. Мы надеялись покинуть турнир с высоко поднятой головой, но ушли с чувством глубокого разочарования. Если бы мы проиграли на поле по-честному, мы бы не испытывали всей этой боли. Мы разговаривали с судьей и четвертым официальным на протяжении всего матча, но не получили никакого ответа. То, что произошло, - это несправедливость и коррупция, совершенные преднамеренно, а не просто по стечению обстоятельств. Я чувствую, что решение о таком исходе матча было принято заранее", - приводит слова Хасана Voice of Emirates.

"Где же принцип честной игры, о котором они говорят? Я и представить себе не мог, что увижу такое на чемпионате мира. То, что произошло, - это противоестественная несправедливость, и мы ничего не можем с этим поделать, потому что африканские и азиатские команды, похоже, не имеют власти или влияния, в то время как ФИФА заранее знает, кому она хочет дать преимущество. Уверяю вас, с нами обошлись несправедливо, и я думаю не о себе, а о своей стране, своей сборной, тренерском штабе, игроках и болельщиках, которые ждали этого радостного момента. Они разрушили все наше счастье, и я не знаю, кому это выгодно", - добавил Хасан.