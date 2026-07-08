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Хасан раскритиковал судейство матча ЧМ между Египтом и Аргентиной - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
08:18 08.07.2026 (обновлено: 12:33 08.07.2026)
Хасан раскритиковал судейство матча ЧМ между Египтом и Аргентиной

Директор египтян назвал судейство матча с Аргентиной преднамеренной коррупцией

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Египта по футболу Ибрагим Хасан раскритиковал судейство матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором его команда проиграла команде Аргентины, назвав произошедшее "преднамеренной коррупцией".
  • Встреча прошла в Атланте и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2, при этом до 79-й минуты египтяне вели 2:0.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Директор сборной Египта по футболу Ибрагим Хасан раскритиковал судейство матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором его команда проиграла команде Аргентины, назвав произошедшее "преднамеренной коррупцией".
Встреча прошла в Атланте и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье после вмешательства VAR отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба сборной Египта Саафан Эль-Сагир.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
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"Они разрушили нашу радость. Мы надеялись покинуть турнир с высоко поднятой головой, но ушли с чувством глубокого разочарования. Если бы мы проиграли на поле по-честному, мы бы не испытывали всей этой боли. Мы разговаривали с судьей и четвертым официальным на протяжении всего матча, но не получили никакого ответа. То, что произошло, - это несправедливость и коррупция, совершенные преднамеренно, а не просто по стечению обстоятельств. Я чувствую, что решение о таком исходе матча было принято заранее", - приводит слова Хасана Voice of Emirates.
Ранее президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Хани Абу Рида заявил, что EFA подала официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины.
"Где же принцип честной игры, о котором они говорят? Я и представить себе не мог, что увижу такое на чемпионате мира. То, что произошло, - это противоестественная несправедливость, и мы ничего не можем с этим поделать, потому что африканские и азиатские команды, похоже, не имеют власти или влияния, в то время как ФИФА заранее знает, кому она хочет дать преимущество. Уверяю вас, с нами обошлись несправедливо, и я думаю не о себе, а о своей стране, своей сборной, тренерском штабе, игроках и болельщиках, которые ждали этого радостного момента. Они разрушили все наше счастье, и я не знаю, кому это выгодно", - добавил Хасан.
В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет против команды Швейцарии. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболСпортАргентинаЕгипетАтлантаЗикоМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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