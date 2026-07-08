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Авербух отреагировал на включение синхронного катания в программу ОИ-2030 - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
08:27 08.07.2026
Авербух отреагировал на включение синхронного катания в программу ОИ-2030

Авербух обрадовался включению синхронного катания в программу ОИ-2030

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Синхронное фигурное катание, фрирайд на лыжах и сноуборде вошли в программу зимних Олимпийских игр 2030 года, а лыжное двоеборье исключено из программы.
  • Илья Авербух рад включению синхронного катания в программу Олимпийских игр 2030 года и считает этот вид спорта интересным и ярким.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что рад включению синхронного катания в программу Олимпийских игр 2030 года, отметив, что это очень интересный и яркий вид.
Фрирайд на лыжах и сноуборде, а также синхронное фигурное катание вошли в программу зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах. Эти дисциплины дебютируют на зимней Олимпиаде. При этом из программы Игр исключено лыжное двоеборье. Решения были приняты на исполкоме МОК во вторник.
"Мы одни из лидеров. Знаю, что в Финляндии и Канаде очень сильное синхронное катание, но наша команда тоже достойная. Очень рад за эту историю. Это очень интересный, по-своему яркий вид. Это расширяет фигурное катание. Здорово", - сказал Авербух.
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Фигурное катаниеСпортФинляндияКанадаИлья АвербухМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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