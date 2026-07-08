Авербух отреагировал на включение синхронного катания в программу ОИ-2030

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что рад включению синхронного катания в программу Олимпийских игр 2030 года, отметив, что это очень интересный и яркий вид.