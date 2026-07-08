СМИ: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах.
- Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, сообщает The Telegraph.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Позднее журналист Sky News Роб Харрис сообщил, что ФИФА обсудит вопрос возможности соблюдения рекомендаций МОК по поводу снятия санкций с российских сборных.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.