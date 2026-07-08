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СМИ: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
13:06 08.07.2026 (обновлено: 13:28 08.07.2026)
СМИ: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные

ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные к турнирам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах.
  • Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, сообщает The Telegraph.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Позднее журналист Sky News Роб Харрис сообщил, что ФИФА обсудит вопрос возможности соблюдения рекомендаций МОК по поводу снятия санкций с российских сборных.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
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