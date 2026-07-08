В Бельгии призвали пересмотреть регламент ФИФА после инцидента с Балоганом

"RBFA остается привержена защите пересмотра действующих регламентов ФИФА и практики их применения. Ассоциация гордится тем, как футболисты нашей сборной ответили на поле. RBFA продолжит заниматься вопросом ФИФА за пределами поля. Мы твердо убеждены, что международному футболу лучше всего служит дисциплинарная и управленческая система, которая в полной мере соблюдает принципы правовой определенности, прозрачности, равного обращения и честной игры. Независимо от спортивного результата, RBFA будет продолжать добиваться от ФИФА правильного и последовательного применения этих принципов, чтобы исключить любые проявления произвола", - говорится в заявлении RBFA на официальном сайте.