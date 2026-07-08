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В Бельгии призвали пересмотреть регламент ФИФА после инцидента с Балоганом - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
12:32 08.07.2026 (обновлено: 13:27 08.07.2026)
В Бельгии призвали пересмотреть регламент ФИФА после инцидента с Балоганом

RBFA призвала пересмотреть регламенты ФИФА после инцидента с Балоганом

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaНападающий сборной США Фоларин Балоган
Нападающий сборной США Фоларин Балоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
Нападающий сборной США Фоларин Балоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) призвала пересмотреть регламенты ФИФА на фоне отмены приостановки удаления форварда сборной США Фоларина Балогана.
  • Дисциплинарный комитет ФИФА 5 июля приостановил действие полученной на чемпионате мира красной карточки Балогана с испытательным сроком в год.
  • RBFA продолжит добиваться правильного и последовательного применения принципов правовой определенности, прозрачности, равного обращения и честной игры.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) призвала пересмотреть регламенты Международной федерации футбола (ФИФА) на фоне отмены приостановки удаления форварда сборной США Фоларина Балогана, несмотря на победу в очном матче в 1/8 финала чемпионата мира.
Дисциплинарный комитет ФИФА 5 июля приостановил действие полученной на чемпионате мира красной карточки Балогана с испытательным сроком в год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". Несмотря на претензии бельгийской стороны, Балоган принял участие в матче со сборной Бельгии, которая победила американцев в 1/8 финала со счетом 4:1.
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"RBFA остается привержена защите пересмотра действующих регламентов ФИФА и практики их применения. Ассоциация гордится тем, как футболисты нашей сборной ответили на поле. RBFA продолжит заниматься вопросом ФИФА за пределами поля. Мы твердо убеждены, что международному футболу лучше всего служит дисциплинарная и управленческая система, которая в полной мере соблюдает принципы правовой определенности, прозрачности, равного обращения и честной игры. Независимо от спортивного результата, RBFA будет продолжать добиваться от ФИФА правильного и последовательного применения этих принципов, чтобы исключить любые проявления произвола", - говорится в заявлении RBFA на официальном сайте.
В четвертьфинале турнира сборная Бельгии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
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