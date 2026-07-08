"Надо довести до победы": Фетисов высказался о решении МОК

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) очень рад за российских спортсменов и тренеров, которые на протяжении четырех лет были лишены возможности участия в турнирах.