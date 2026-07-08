"Надо довести до победы": Фетисов высказался о решении МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов по участию в международных соревнованиях.
- Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рад за российских спортсменов и тренеров, которые были лишены возможности участия в турнирах на протяжении четырех лет.
- Фетисов считает, что нужно довести ситуацию "до окончательной победы".
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) очень рад за российских спортсменов и тренеров, которые на протяжении четырех лет были лишены возможности участия в турнирах.
Во вторник исполком МОК отменил принятые в 2022 году рекомендации для федераций об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
"Хочу поздравить наших спортсменов и тренеров, всех тех, кто мучился на протяжении этих лет. Решение МОК - это позитивный момент и результат большой работы. Потому что все эти рекомендации надо было привести в соответствие с тем тезисом, чтобы политика не вмешивалась в спорт. И надо было убедить те федерации, которые были настроены радикально (против России). Но останавливаться нельзя и надо все довести, скажем так, до окончательной победы", - сказал Фетисов.
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