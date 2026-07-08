Рейтинг@Mail.ru
В полуфинал Уимблдона прорвалась 114-я ракетка мира - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:08 08.07.2026
В полуфинал Уимблдона прорвалась 114-я ракетка мира

Фери, который является 114-й ракеткой мира, впервые вышел в полуфинал Уимблдона

© REUTERS / Andrew CouldridgeАртур Фери
Артур Фери - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Andrew Couldridge
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Британский теннисист Артур Фери обыграл итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 в пользу Фери. У Коболли был девятый номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
08 июля 2026 • начало в 17:15
Завершен
Флавио Коболли
0 : 34:66:70:6
Артур Фери
Календарь Турнирная таблица История встреч
Фери является 114-й ракеткой мира, он показывает свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Он стал первым британцем с 2022 года, который вышел в полуфинал Уимблдона. Тогда до этой стадии дошел Кэмерон Норри.
В полуфинале он сыграет с действующим победителем "Ролан Гаррос" Александром Зверевым (2-й номер посева) из Германии.
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Зверев вышел в полуфинал Уимблдона
Вчера, 19:59
 
ТеннисУимблдон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала