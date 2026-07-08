В полуфинал Уимблдона прорвалась 114-я ракетка мира

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Британский теннисист Артур Фери обыграл итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 в пользу Фери. У Коболли был девятый номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.

Фери является 114-й ракеткой мира, он показывает свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Он стал первым британцем с 2022 года, который вышел в полуфинал Уимблдона. Тогда до этой стадии дошел Кэмерон Норри.