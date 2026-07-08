Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа столкнется с трудностями при компенсации доли США в НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 08.07.2026 (обновлено: 21:50 08.07.2026)
СМИ: Европа столкнется с трудностями при компенсации доли США в НАТО

Welt: Европа столкнется с трудностями при компенсации доли США в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа столкнется с трудностями при компенсации доли США в НАТО.
  • Германия хочет предложить два фрегата типа F125, несколько истребителей Eurofighter, два морских самолета-разведчика и беспилотники Heron TP, однако сложнее всего будет восполнить потенциал в сфере бомбардировщиков дальнего действия и разведывательных дронов.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Европа столкнется с трудностями при компенсации доли США в НАТО, сообщает газета Welt со ссылкой на свою информацию.
Издание пишет, что европейские лидеры намерены компенсировать сокращение американского участия в НАТО на фоне усиливающегося раскола между Европой и США. Согласно информации Welt, Германия хочет предложить два современных фрегата типа F125, а также несколько истребителей Eurofighter, два морских самолета-разведчика и беспилотники Heron TP.
"Сложнее обстоит дело с восполнением потенциала в сфере бомбардировщиков дальнего действия. Также наблюдается дефицит разведывательных дронов", - говорится в публикации.
В конце мая журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники писал, что Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках NATO Force Model - особой структуры, с помощью которой, как указано на сайте альянса, НАТО командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. Газета Bild в начале июня сообщала, что США планируют отказаться от представления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Европа не может заменить военные активы США, пишут СМИ
13 июня, 10:35
 
В миреСШАЕвропаГерманияНАТОEurofighter Typhoon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала