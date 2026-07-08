СМИ: Европа столкнется с трудностями при компенсации доли США в НАТО

В конце мая журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники писал, что Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках NATO Force Model - особой структуры, с помощью которой, как указано на сайте альянса, НАТО командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. Газета Bild в начале июня сообщала, что США планируют отказаться от представления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия.