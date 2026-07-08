СМИ: Европа столкнется с трудностями при компенсации доли США в НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа столкнется с трудностями при компенсации доли США в НАТО.
- Германия хочет предложить два фрегата типа F125, несколько истребителей Eurofighter, два морских самолета-разведчика и беспилотники Heron TP, однако сложнее всего будет восполнить потенциал в сфере бомбардировщиков дальнего действия и разведывательных дронов.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Европа столкнется с трудностями при компенсации доли США в НАТО, сообщает газета Welt со ссылкой на свою информацию.
Издание пишет, что европейские лидеры намерены компенсировать сокращение американского участия в НАТО на фоне усиливающегося раскола между Европой и США. Согласно информации Welt, Германия хочет предложить два современных фрегата типа F125, а также несколько истребителей Eurofighter, два морских самолета-разведчика и беспилотники Heron TP.
"Сложнее обстоит дело с восполнением потенциала в сфере бомбардировщиков дальнего действия. Также наблюдается дефицит разведывательных дронов", - говорится в публикации.
В конце мая журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники писал, что Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках NATO Force Model - особой структуры, с помощью которой, как указано на сайте альянса, НАТО командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. Газета Bild в начале июня сообщала, что США планируют отказаться от представления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия.
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13 июня, 10:35