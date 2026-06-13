Европа не может заменить военные активы США, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские государства не смогут заменить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить.
- Планируется сокращение стратегических бомбардировщиков на 30%, разведывательных и ударных дронов на 75–100%, истребителей на треть и судов практически вдвое.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Страны Европы не в состоянии заменить военные активы США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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"Европа готовится к резкому сокращению военных активов, которые США направят на спасение континента во время войны или кризиса, включая некоторые, которые она не может заменить", — говорится в публикации.
По информации высокопоставленного западного военного чиновника, речь идет о сокращении стратегических бомбардировщиков, которыми Европа не располагает вовсе, на 30%. При этом на 75-100% планируется уменьшить количество разведывательных и ударных дронов. Также США намерены снизить втрое численность истребителей и практически вдвое — судов.
Ожидается, что сокращение начнется в ближайшее время.
В конце мая журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники писал, что Соединенные Штаты намерены значительно уменьшить свой военный вклад в НАТО в рамках NATO Force Model — особой структуры, с помощью которой альянс командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. Газета Bild в начале июня сообщала, что США планируют отказаться от представления блоку современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия.