Эстония призвала наказать организации, снимающие ограничения с России

Краткий пересказ от РИА ИИ Эстония с рядом стран-партнеров намерена обратиться к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.

Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Эстония предлагает рассмотреть вопрос об ограничении участия этих организаций в дискуссиях и мероприятиях, касающихся развития спортивной сферы в будущем.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Эстония с рядом стран-партнеров намерена обратиться к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Исполком Международного олимпийского комитета во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

"По инициативе Эстонии комиссару Еврокомиссии по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу будет направлено заявление с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК), а также ряд других спортивных организаций... из программ финансирования Европейского союза", - говорится в сообщении, которое ссылается на эстонского министра культуры Хейди Пургу.

Отмечается, что обращение к еврокомиссару будет направлено Эстонией совместно с неназванными странами-партнерами.