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Эстония призвала наказать организации, снимающие ограничения с России - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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17:34 08.07.2026 (обновлено: 21:43 08.07.2026)
Эстония призвала наказать организации, снимающие ограничения с России

Эстония призвала ЕС лишить средств спорторганизации, снимающие ограничения с РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстония с рядом стран-партнеров намерена обратиться к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
  • Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Эстония предлагает рассмотреть вопрос об ограничении участия этих организаций в дискуссиях и мероприятиях, касающихся развития спортивной сферы в будущем.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Эстония с рядом стран-партнеров намерена обратиться к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Исполком Международного олимпийского комитета во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"По инициативе Эстонии комиссару Еврокомиссии по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу будет направлено заявление с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК), а также ряд других спортивных организаций... из программ финансирования Европейского союза", - говорится в сообщении, которое ссылается на эстонского министра культуры Хейди Пургу.
Отмечается, что обращение к еврокомиссару будет направлено Эстонией совместно с неназванными странами-партнерами.
Кроме того, как подчеркивает ERR, Таллин также предлагает рассмотреть вопрос об ограничении участия этих организаций в дискуссиях и мероприятиях, касающихся развития спортивной сферы в будущем.
Логотип УЕФА - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В УЕФА отреагировали на решение МОК по российским спортсменам
Вчера, 16:38
 
ЭстонияРоссияТаллинЕврокомиссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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