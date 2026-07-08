"Разорвать на клочки". В Польше жестко высказались о Зеленском

"Флаг УПА*, который я разорвала, — это символ украинских подразделений, совершавших зверские убийства польских граждан, в том числе женщин и детей. Он символизирует ад, уготованный нашим соотечественникам только за то, что они были поляками. Именно так и следует относиться к преступным идеологиям — полностью отвергать их, разрывать на клочки и выбрасывать в мусор. Именно там им и место", — заключила она.