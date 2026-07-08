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"Разорвать на клочки". В Польше жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 08.07.2026
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22:59 08.07.2026
"Разорвать на клочки". В Польше жестко высказались о Зеленском

Зайончковская-Герник: Киев не вступит в ЕС, пока поддерживает ОУН*-УПА*

© @EwaZajaczkowskacomЕва Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© @EwaZajaczkowskacom
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев не вступит в Евросоюз, если будет продолжать поддерживать националистов, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
  • По мнению депутата ЕП, такое поведение главы киевского режима заслуживает осуждения.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киев не вступит в Евросоюз, если будет продолжать поддерживать националистов, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.
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"Мое сообщение для Владимира Зеленскогоon от имени миллионов поляков: в ЕС нет места странам, прославляющим убийц польских граждан. <…> Польский народ, оказавший Украине гигантскую помощь, получил в ответ от ее властей пощечину в виде присвоения военной части имени "героев УПА*" и сооружения пантеона героев Бандеры", — обрушилась с критикой она.
По мнению депутата ЕП, такое поведение главы киевского режима заслуживает осуждения.
"Флаг УПА*, который я разорвала, — это символ украинских подразделений, совершавших зверские убийства польских граждан, в том числе женщин и детей. Он символизирует ад, уготованный нашим соотечественникам только за то, что они были поляками. Именно так и следует относиться к преступным идеологиям — полностью отвергать их, разрывать на клочки и выбрасывать в мусор. Именно там им и место", — заключила она.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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