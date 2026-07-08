Эрдоган назвал позицию Трампа по поставкам Турции F-35 позитивной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Дональд Трамп занимает позитивную позицию по вопросу поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35.
- Он добавил, что Анкара рассчитывает, что Вашингтон выполнит обещание.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп занимает позитивную позицию по вопросу поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35, Анкара рассчитывает, что Вашингтон выполнит данные ранее обещания, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Во вторник Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35. Трамп в среду снова заявил, что еще не принял решения о возможности продажи F-35.
"Подход господина Трампа по вопросу поставок Турции F-35 является позитивным. Мы ожидаем, что США выполнят свое обещание", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Анкара неоднократно заявляла, что считает это решение несправедливым, и продолжает переговоры с Вашингтоном о восстановлении сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Вопрос возможного возвращения Турции в программу F-35 остается одной из ключевых тем турецко-американского диалога в области безопасности.