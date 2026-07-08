Эрдоган назвал позицию Трампа по поставкам Турции F-35 позитивной

"Подход господина Трампа по вопросу поставок Турции F-35 является позитивным. Мы ожидаем, что США выполнят свое обещание", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Анкара неоднократно заявляла, что считает это решение несправедливым, и продолжает переговоры с Вашингтоном о восстановлении сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Вопрос возможного возвращения Турции в программу F-35 остается одной из ключевых тем турецко-американского диалога в области безопасности.