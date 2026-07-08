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Эрдоган и Трамп обсудили развитие сотрудничества в оборонной промышленности - РИА Новости, 08.07.2026
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21:37 08.07.2026
Эрдоган и Трамп обсудили развитие сотрудничества в оборонной промышленности

Эрдоган заявил, что обсудил с Трампом сотрудничество в сфере оборонпрома

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Дональдом Трампом развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
  • Он добавил, что речь шла о кораблях, подводных лодках и фрегатах.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция и США обсудили развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в том числе проекты, связанные с военными кораблями, подводными лодками и фрегатами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы обсудили с президентом США Дональдом Трампом сотрудничество в оборонной промышленности. В частности, речь шла о кораблях, подводных лодках и фрегатах", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.
Турция и США, несмотря на разногласия последних лет, продолжают диалог по вопросам военно-технического сотрудничества. Помимо обсуждения поставок истребителей F-16 и возможного возвращения Анкары к программе F-35, стороны рассматривают перспективы взаимодействия в военно-морской сфере, включая строительство надводных кораблей, подводных лодок и развитие совместных оборонных технологий.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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