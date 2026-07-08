Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган призвал не допустить провокаций, способных сорвать сделки с Ираном - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 08.07.2026
Эрдоган призвал не допустить провокаций, способных сорвать сделки с Ираном

Эрдоган: Турция продолжит работать над установлением устойчивого мира в регионе

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости не допустить действий и провокаций, способных сорвать договоренности между Ираном и США.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспективы сделки с Ираном, несмотря на усилия американских переговорщиков.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Необходимо не допустить действий и провокаций, способных сорвать достигнутые между Ираном и США договоренности, Турция продолжит работать над установлением устойчивого мира в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Анкаре.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не видит перспективы сделки с Ираном, несмотря на усилия американских переговорщиков.
Неловкая попытка: жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать ей руку - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать ей руку
7 июля, 23:02
"Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить действий и провокаций, способных сорвать договоренности между Ираном и США. Турция продолжит прилагать усилия для достижения устойчивого мира", — заявил Эрдоган, слова которого приводит его канцелярия.
По данным администрации турецкого президента, стороны обсудили двусторонние отношения Турции и Германии, а также актуальные региональные и международные вопросы.
Эрдоган отметил, что дальнейшее развитие сотрудничества между Анкарой и Берлином в сфере оборонной промышленности, торговли и других направлениях отвечает интересам обеих стран.
Кроме того, турецкий лидер пригласил канцлера Германии принять участие в климатическом саммите лидеров COP31, который пройдет в ноябре в Анталье.
Турция традиционно выступает за дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и поддерживает переговорные форматы, направленные на снижение напряженности между Ираном и западными странами. Анкара неоднократно заявляла, что эскалация вокруг Ирана создает риски для безопасности всего региона и мировых энергетических рынков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Эрдоган намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине
7 июля, 16:11
 
В миреИранТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганФридрих МерцДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала