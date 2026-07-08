Эрдоган призвал не допустить провокаций, способных сорвать сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости не допустить действий и провокаций, способных сорвать договоренности между Ираном и США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспективы сделки с Ираном, несмотря на усилия американских переговорщиков.

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Необходимо не допустить действий и провокаций, способных сорвать достигнутые между Ираном и США договоренности, Турция продолжит работать над установлением устойчивого мира в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Анкаре.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив . Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не видит перспективы сделки с Ираном, несмотря на усилия американских переговорщиков.

"Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить действий и провокаций, способных сорвать договоренности между Ираном и США. Турция продолжит прилагать усилия для достижения устойчивого мира", — заявил Эрдоган, слова которого приводит его канцелярия

По данным администрации турецкого президента, стороны обсудили двусторонние отношения Турции и Германии, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Эрдоган отметил, что дальнейшее развитие сотрудничества между Анкарой и Берлином в сфере оборонной промышленности, торговли и других направлениях отвечает интересам обеих стран.

Кроме того, турецкий лидер пригласил канцлера Германии принять участие в климатическом саммите лидеров COP31, который пройдет в ноябре в Анталье.