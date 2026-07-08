Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре

© REUTERS / Dogukan Keskinkilic Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре

Эрдоган заявил, что у Турции уже нет проблем из-за санкций США

Краткий пересказ от РИА ИИ Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции США в отношении Турции фактически больше не являются проблемой для Анкары.

Он добавил, что санкции практически сняты.

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Санкции США в отношении Турции фактически больше не являются проблемой для Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

США снимут санкции в отношении Турции , поскольку Вашингтону не нужны ограничительные меры против друзей, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Санкции США в отношении Турции практически сняты. Такой проблемы для нас больше нет", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в среду.