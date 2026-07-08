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Эрдоган заявил, что у Турции уже нет проблем из-за санкций США - РИА Новости, 08.07.2026
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21:06 08.07.2026
Эрдоган заявил, что у Турции уже нет проблем из-за санкций США

Эрдоган: у Турции уже нет проблем в связи с санкциями США

© REUTERS / Dogukan KeskinkilicПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Dogukan Keskinkilic
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции США в отношении Турции фактически больше не являются проблемой для Анкары.
  • Он добавил, что санкции практически сняты.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Санкции США в отношении Турции фактически больше не являются проблемой для Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
США снимут санкции в отношении Турции, поскольку Вашингтону не нужны ограничительные меры против друзей, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.
"Санкции США в отношении Турции практически сняты. Такой проблемы для нас больше нет", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в среду.
Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Впоследствии США ввели против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
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