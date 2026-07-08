Эрдоган заявил, что у Турции уже нет проблем из-за санкций США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции США в отношении Турции фактически больше не являются проблемой для Анкары.
- Он добавил, что санкции практически сняты.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Санкции США в отношении Турции фактически больше не являются проблемой для Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Санкции США в отношении Турции практически сняты. Такой проблемы для нас больше нет", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в среду.
Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Впоследствии США ввели против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").