Турция поддерживает мирные инициативы Трампа по Украине, заявил Эрдоган

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля 2026 года. В турецкую столицу прибыли главы государств и правительств стран — членов альянса, а также руководители институтов НАТО и партнерских государств. Одной из ключевых тем встречи стало увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП к 2030 году, укрепление оборонно-промышленного сотрудничества, развитие систем ПВО и противодействия беспилотникам, а также дальнейшая поддержка Украины и вопросы коллективной безопасности. Турция принимает саммит впервые с 2004 года, когда встреча лидеров НАТО проходила в Стамбуле.