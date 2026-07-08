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Турция поддерживает мирные инициативы Трампа по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.07.2026
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12:29 08.07.2026 (обновлено: 12:35 08.07.2026)
Турция поддерживает мирные инициативы Трампа по Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция поддерживает мирные инициативы Трампа по Украине

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна использует каналы связи с Россией для содействия мирному процессу.
  • В Анкаре 7-8 июля 2026 года проходит саммит НАТО, одной из ключевых тем которого стало увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП к 2030 году.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турция поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и продолжает использовать имеющиеся каналы связи с Россией для содействия мирному процессу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы поддерживаем мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине и используем наши каналы связи с Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта", — сказал Эрдоган, выступая на саммите НАТО в Анкаре.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля 2026 года. В турецкую столицу прибыли главы государств и правительств стран — членов альянса, а также руководители институтов НАТО и партнерских государств. Одной из ключевых тем встречи стало увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП к 2030 году, укрепление оборонно-промышленного сотрудничества, развитие систем ПВО и противодействия беспилотникам, а также дальнейшая поддержка Украины и вопросы коллективной безопасности. Турция принимает саммит впервые с 2004 года, когда встреча лидеров НАТО проходила в Стамбуле.
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