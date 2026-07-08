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Левников посоветовал тренерам сборной Египта сетовать на себя, а не судей - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
12:42 08.07.2026 (обновлено: 13:27 08.07.2026)
Левников посоветовал тренерам сборной Египта сетовать на себя, а не судей

Экс-арбитр ФИФА Левников оценил судейство в матче между Аргентиной и Египтом

© Фото : Соцсети ФИФАФутболист сборной Египта Мохамед Салах
Футболист сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Футболист сборной Египта Мохамед Салах . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренерский штаб сборной Египта раскритиковал работу арбитров в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины, который завершился победой аргентинцев со счетом 3:2.
  • Бывший судья международной категории Николай Левников считает, что судья Франсуа Летексье не сломал игру и что тренерам сборной Египта нужно сетовать на себя, а не на арбитров.
  • Левников пояснил, что гол Египта был правильно отменен из-за фола, зафиксированного системой VAR, и отметил, что в похожем эпизоде при забитом третьем голе Аргентины пенальти за нарушение против Салаха не был назначен в соответствии с трактовкой правил на этом чемпионате мира.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья международной категории, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников заявил РИА Новости, что тренерскому штабу сборной Египта нужно жаловаться на себя, а не критиковать работу арбитров в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины.
Встреча прошла в Атланте и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье после вмешательства VAR отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба сборной Египта Саафан Эль-Сагир. После матча тренерский штаб египтян раскритиковал работу арбитров, а директор национальной команды Ибрагим Хасан назвал произошедшее "преднамеренной коррупцией".
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
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"Что касается матча Египет - Аргентина, то судья этой игры - один из лучших арбитров в Европе на сегодняшний день. Франсуа Летексье - молодой и сильный арбитр. Я не могу сказать, что он сломал игру. Был очень напряженный матч, и, мне кажется, тренерам сборной Египта нужно сетовать на себя: ведя в счете 2:0, они не удержали победу. А Аргентина за счет футбольного гения Лионеля Месси переломила матч и заслуженно победила", - сказал Левников.
"Был один спорный эпизод. Правильно отменен гол Египта из-за того, что был фол: VAR правильно вмешался. Судья подошел и увидел, что было нарушение правил, и атака продолжилась в единой фазе, поэтому судья отменил гол. Потом был момент обратный, когда забивала Аргентина третий гол. В штрафной площади было похожее нарушение против (Мохамеда) Салаха, но с точки зрения трактовки правил, по последовательности на этом чемпионате мира почти ни в одном матче не назначаются пенальти за такие нарушения", - пояснил бывший арбитр ФИФА.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Египет подал жалобу на судейство в матче ЧМ против аргентинцев
Вчера, 07:32
 
ФутболСпортЕгипетАргентинаАтлантаНиколай ЛевниковЗикоРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Марван АттиаЛионель Месси
 
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