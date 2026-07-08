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EFA выразила недовольство судейством матча 1/8 финала ЧМ с аргентинцами - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
13:36 08.07.2026
EFA выразила недовольство судейством матча 1/8 финала ЧМ с аргентинцами

EFA выразила недовольство судейством матча 1/8 финала ЧМ с Аргентиной

© AP Photo / Butch DillФутболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Butch Dill
Футболисты сборной Аргентины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Египетская футбольная ассоциация выразила недовольство судейством матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины.
  • Президент EFA Хани Абу Рида заявил, что подал жалобу в ФИФА на судейство матча.
  • EFA подтвердила намерение предпринять все предусмотренные регламентом меры для обеспечения справедливости и честности соревнования.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором выразила недовольство судейством матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины, а также отметила, что намерена предпринять все предусмотренные регламентом меры для обеспечения справедливости и честности соревнования.
Встреча прошла в Атланте и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте главный арбитр встречи Франсуа Летексье после вмешательства VAR отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба сборной Египта Саафан Эль-Сагир. После матча президент EFA Хани Абу Рида заявил, что подал жалобу в ФИФА на судейство матча.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Египетская футбольная ассоциация выражает глубокое недовольство судейством во время вчерашнего матча под руководством французского арбитра, а также некоторыми решениями, связанными с системой видеопомощи арбитрам (VAR), которые вызвали множество вопросов, особенно на фоне широкой критики со стороны многих СМИ и спортивных аналитиков в адрес этого судейства. Ассоциация подтверждает свою приверженность защите прав национальной сборной и намерение предпринять все предусмотренные регламентом меры для обеспечения справедливости и честности соревнования", - говорится в сообщении EFA в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
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ФутболСпортАргентинаАтлантаЕгипетЗикоМеждународная федерация футбола (ФИФА)FacebookЧМ по футболу 2026Марван АттиаРид
 
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