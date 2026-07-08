EFA выразила недовольство судейством матча 1/8 финала ЧМ с аргентинцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Египетская футбольная ассоциация выразила недовольство судейством матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины.
- Президент EFA Хани Абу Рида заявил, что подал жалобу в ФИФА на судейство матча.
- EFA подтвердила намерение предпринять все предусмотренные регламентом меры для обеспечения справедливости и честности соревнования.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором выразила недовольство судейством матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины, а также отметила, что намерена предпринять все предусмотренные регламентом меры для обеспечения справедливости и честности соревнования.
Встреча прошла в Атланте и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте главный арбитр встречи Франсуа Летексье после вмешательства VAR отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба сборной Египта Саафан Эль-Сагир. После матча президент EFA Хани Абу Рида заявил, что подал жалобу в ФИФА на судейство матча.
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
79’ • Кристиан Ромеро
83’ • Лионель Месси
90’ • Энцо Фернандес
15’ • Яссер Ибрагим
67’ • Мостафа Зико
"Египетская футбольная ассоциация выражает глубокое недовольство судейством во время вчерашнего матча под руководством французского арбитра, а также некоторыми решениями, связанными с системой видеопомощи арбитрам (VAR), которые вызвали множество вопросов, особенно на фоне широкой критики со стороны многих СМИ и спортивных аналитиков в адрес этого судейства. Ассоциация подтверждает свою приверженность защите прав национальной сборной и намерение предпринять все предусмотренные регламентом меры для обеспечения справедливости и честности соревнования", - говорится в сообщении EFA в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).