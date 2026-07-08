EFA выразила недовольство судейством матча 1/8 финала ЧМ с аргентинцами

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором выразила недовольство судейством матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины, а также отметила, что намерена предпринять все предусмотренные регламентом меры для обеспечения справедливости и честности соревнования.

"Египетская футбольная ассоциация выражает глубокое недовольство судейством во время вчерашнего матча под руководством французского арбитра, а также некоторыми решениями, связанными с системой видеопомощи арбитрам (VAR), которые вызвали множество вопросов, особенно на фоне широкой критики со стороны многих СМИ и спортивных аналитиков в адрес этого судейства. Ассоциация подтверждает свою приверженность защите прав национальной сборной и намерение предпринять все предусмотренные регламентом меры для обеспечения справедливости и честности соревнования", - говорится в сообщении EFA в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).