Египет подал жалобу на судейство в матче ЧМ против аргентинцев

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины, сообщает портал Voice of Emirates со ссылкой на президента федерации Хани Абу Рида.

Хани Абу Рида в комментарии журналистам после встречи потребовал провести расследование в отношении Летексье, отметив, что тот допустил серьезные судейские ошибки во время матча и "применял двойные стандарты", что привело к поражению сборной Египта и ее вылету из турнира.