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Египет подал жалобу на судейство в матче ЧМ против аргентинцев - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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07:32 08.07.2026
Египет подал жалобу на судейство в матче ЧМ против аргентинцев

Египет подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной

© Фотография из соцсетейФутболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фотография из соцсетей
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины, сообщает портал Voice of Emirates со ссылкой на президента федерации Хани Абу Рида.
Встреча прошла в Атланте и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье встречи после вмешательства VAR отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба сборной Египта Саафан Эль-Сагир.
Хани Абу Рида в комментарии журналистам после встречи потребовал провести расследование в отношении Летексье, отметив, что тот допустил серьезные судейские ошибки во время матча и "применял двойные стандарты", что привело к поражению сборной Египта и ее вылету из турнира.
В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет против команды Швейцарии. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболСпортАргентинаЕгипетАтлантаЗикоМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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