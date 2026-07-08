Рейтинг@Mail.ru
Джокович за пять часов обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
00:57 08.07.2026
Джокович за пять часов обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона

Джокович обыграл Оже-Альяссима в пятичасовом матче в четвертьфинале Уимблдона

© Фото : Пресс-служба Australian OpenСербский теннисист Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак Джокович обыграл Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).
  • Джокович стал рекордсменом турниров Большого шлема по количеству пятисетовых матчей (50) и вышел в полуфинал, где сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) в пользу 39-летнего серба, который посеян на турнире под седьмым номером. Оже-Альяссим имел третий номер посева. Теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут и побили рекорд продолжительности четвертьфинальных матчей на Уимблдоне.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
07 июля 2026 • начало в 19:40
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
2 : 36:76:33:67:66:7
Новак Джокович
Календарь Турнирная таблица История встреч
Джокович стал рекордсменом турниров Большого шлема по количеству пятисетовых матчей (50), по этому показателю он опередил швейцарца Стэна Вавринку (49).
Джокович является семикратным чемпионом Уимблдона. В полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Мухова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона
Вчера, 19:56
 
ТеннисСпортНовак ДжоковичФеликс Оже-АльяссимЯнник СиннерРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Египет
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Швейцария
    Колумбия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Я. Штруфф
    776
    563
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Оже-Альяссим
    Н. Джокович
    66376
    73667
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала