Джокович за пять часов обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак Джокович обыграл Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).
- Джокович стал рекордсменом турниров Большого шлема по количеству пятисетовых матчей (50) и вышел в полуфинал, где сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) в пользу 39-летнего серба, который посеян на турнире под седьмым номером. Оже-Альяссим имел третий номер посева. Теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут и побили рекорд продолжительности четвертьфинальных матчей на Уимблдоне.
Wimbledon ATP
07 июля 2026 • начало в 19:40
Завершен
Джокович стал рекордсменом турниров Большого шлема по количеству пятисетовых матчей (50), по этому показателю он опередил швейцарца Стэна Вавринку (49).
Джокович является семикратным чемпионом Уимблдона. В полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.