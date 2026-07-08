Джокович за пять часов обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Джокович является семикратным чемпионом Уимблдона. В полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.