На Исинбаеву в этом году дважды подавали в суд в Москве из-за долгов по ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ Московская объединенная энергетическая компания дважды пыталась через столичный суд взыскать с Елены Исинбаевой долг по коммунальным платежам в 2026 году, но оба раза заявления были возвращены.

В прошлые годы МОЭК и Мосводоканал уже подавали иски о взыскании долгов по ЖКХ с Исинбаевой, но все заявления также были возвращены.

По данным судебных приставов, с Исинбаевой сейчас взыскивают 55,4 тысячи рублей.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московская объединенная энергетическая компания в этом году дважды пыталась через столичный суд взыскать долг по коммунальным платежам с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, оба раза заявления были возвращены, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Как из них следует, в 2026 году МОЭК дважды подавала к Исинбаевой иски о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, однако оба раза заявления были возвращены. По какой причине суд вынес решение о возврате иска, не уточняется.

В прошлые годы МОЭК и Мосводоканал уже пытались взыскать с олимпийской чемпионки долги по ЖКХ, следует из материалов. Тогда на Исинбаеву подали три иска: один в 2025 и два в 2024 году. Эти заявления также были возвращены.

По данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, с Исинбаевой сейчас взыскивают 55,4 тысячи рублей.

В июне Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга, выставленного Федеральной налоговой службой (ФНС). В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей. Однако в том же месяце они были разблокированы.