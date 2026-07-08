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На Исинбаеву в этом году дважды подавали в суд в Москве из-за долгов по ЖКХ - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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04:39 08.07.2026
На Исинбаеву в этом году дважды подавали в суд в Москве из-за долгов по ЖКХ

РИА Новости: на Исинбаеву в этом году дважды подавали в суд из-за долгов по ЖКХ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕлена Исинбаева
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Елена Исинбаева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московская объединенная энергетическая компания дважды пыталась через столичный суд взыскать с Елены Исинбаевой долг по коммунальным платежам в 2026 году, но оба раза заявления были возвращены.
  • В прошлые годы МОЭК и Мосводоканал уже подавали иски о взыскании долгов по ЖКХ с Исинбаевой, но все заявления также были возвращены.
  • По данным судебных приставов, с Исинбаевой сейчас взыскивают 55,4 тысячи рублей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московская объединенная энергетическая компания в этом году дважды пыталась через столичный суд взыскать долг по коммунальным платежам с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, оба раза заявления были возвращены, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Как из них следует, в 2026 году МОЭК дважды подавала к Исинбаевой иски о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, однако оба раза заявления были возвращены. По какой причине суд вынес решение о возврате иска, не уточняется.
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
"Дочь России" или "предатель"? Страна разделилась из-за Исинбаевой
16 июня, 17:10
В прошлые годы МОЭК и Мосводоканал уже пытались взыскать с олимпийской чемпионки долги по ЖКХ, следует из материалов. Тогда на Исинбаеву подали три иска: один в 2025 и два в 2024 году. Эти заявления также были возвращены.
По данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, с Исинбаевой сейчас взыскивают 55,4 тысячи рублей.
В июне Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга, выставленного Федеральной налоговой службой (ФНС). В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей. Однако в том же месяце они были разблокированы.
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Приставы взыскивают с Исинбаевой долги по кредитам
16 мая, 04:45
 
АфиныПекинЛондонМОЭКФедеральная налоговая служба (ФНС России)Мосводоканал
 
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