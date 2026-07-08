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В Левашинском районе Дагестана около 30 человек эвакуировали из домов - РИА Новости, 08.07.2026
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23:39 08.07.2026 (обновлено: 23:48 08.07.2026)
В Левашинском районе Дагестана около 30 человек эвакуировали из домов

В Левашинском районе Дагестана людей эвакуировали из-за выхода реки из берегов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 30 человек эвакуированы из своих домов в Левашинском районе Дагестана из-за выхода реки Казикумухское Койсу из берегов.
  • В трех домовладениях повреждены хозяйственные постройки, под угрозой подтопления находятся еще пять домостроений.
МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Около 30 человек, проживающие в Левашинском районе Дагестана, эвакуированы из своих домов из-за выхода реки из берегов после дождей, сообщили РИА Новости в администрации района.
Отмечается, что из-за интенсивных осадков и образования затора из древесины и мусора в русле реки Казикумухское Койсу в районе села Ташкапур резко поднялся уровень воды.
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"Имеются повреждения хозяйственных построек в трех домовладениях. Сохраняется угроза подтопления пяти домостроений, расположенных в непосредственной близости к руслу реки, в которых проживает 27 человек, в том числе 12 детей. Жители этих домовладений эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении.
Пострадавших и погибших, по данным властей, нет. В администрации района уточнили, что также зафиксировано подтопление части улично-дорожной сети.
В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов, а также аварийные отключения электроснабжения.
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