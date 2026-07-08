В Левашинском районе Дагестана около 30 человек эвакуировали из домов

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 30 человек эвакуированы из своих домов в Левашинском районе Дагестана из-за выхода реки Казикумухское Койсу из берегов.

В трех домовладениях повреждены хозяйственные постройки, под угрозой подтопления находятся еще пять домостроений.

МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Около 30 человек, проживающие в Левашинском районе Дагестана, эвакуированы из своих домов из-за выхода реки из берегов после дождей, сообщили РИА Новости в администрации района.

Отмечается, что из-за интенсивных осадков и образования затора из древесины и мусора в русле реки Казикумухское Койсу в районе села Ташкапур резко поднялся уровень воды.

"Имеются повреждения хозяйственных построек в трех домовладениях. Сохраняется угроза подтопления пяти домостроений, расположенных в непосредственной близости к руслу реки, в которых проживает 27 человек, в том числе 12 детей. Жители этих домовладений эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении.

Пострадавших и погибших, по данным властей, нет. В администрации района уточнили, что также зафиксировано подтопление части улично-дорожной сети.