В Дагестане из-за сброса воды с плотины ГЭС разрушен участок дороги

Краткий пересказ от РИА ИИ В Унцукульском районе Дагестана разрушен участок автодороги длиной около 100 метров из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС.

Движение транспорта на поврежденном участке временно прекращено, организованы объездные маршруты.

В Гергебильском районе также размыта проезжая часть на 203-м километре дороги регионального значения Мамраш — Ташкапур — Араканский мост, движение транспорта перекрыто, организован объезд через селение Кикуни.

МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Участок автомобильной дороги протяженностью около 100 метров разрушен в Унцукульском районе Дагестана в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

"В Унцукульском районе разрушен участок автодороги: движение транспорта временно прекращено. В муниципалитете на автомобильной дороге Шамилькала – Временный поселок на 5-м километре в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров", – говорится в сообщении

В настоящее время интенсивный размыв продолжается, в связи с чем движение транспорта на этом участке временно закрыто. Для обеспечения транспортного сообщения организованы объездные маршруты, отметили в ведомстве.

Кроме того, в Гергебильском районе из-за обильных осадков 203-м километре дороги регионального значения Мамраш – Ташкапур – Араканский мост размыта проезжая часть. Движение транспорта на этом отрезке полностью перекрыто, организован объезд через селение Кикуни.