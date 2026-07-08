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В Дагестане из-за сброса воды с плотины ГЭС разрушен участок дороги - РИА Новости, 08.07.2026
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21:34 08.07.2026
В Дагестане из-за сброса воды с плотины ГЭС разрушен участок дороги

В Дагестане из-за сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушен участок дороги

© РИА Новости / Максим БогодвидЗнак ремонт дороги
Знак ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Знак ремонт дороги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Унцукульском районе Дагестана разрушен участок автодороги длиной около 100 метров из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС.
  • Движение транспорта на поврежденном участке временно прекращено, организованы объездные маршруты.
  • В Гергебильском районе также размыта проезжая часть на 203-м километре дороги регионального значения Мамраш — Ташкапур — Араканский мост, движение транспорта перекрыто, организован объезд через селение Кикуни.
МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Участок автомобильной дороги протяженностью около 100 метров разрушен в Унцукульском районе Дагестана в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.
Унцукульском районе разрушен участок автодороги: движение транспорта временно прекращено. В муниципалитете на автомобильной дороге Шамилькала – Временный поселок на 5-м километре в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров", – говорится в сообщении.
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В настоящее время интенсивный размыв продолжается, в связи с чем движение транспорта на этом участке временно закрыто. Для обеспечения транспортного сообщения организованы объездные маршруты, отметили в ведомстве.
Кроме того, в Гергебильском районе из-за обильных осадков 203-м километре дороги регионального значения Мамраш – Ташкапур – Араканский мост размыта проезжая часть. Движение транспорта на этом отрезке полностью перекрыто, организован объезд через селение Кикуни.
Ранее в среду в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что из-за поднятия уровня рек, схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остались 56 населенных пунктов в девяти районах.
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ПроисшествияУнцукульский районРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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