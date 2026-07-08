Фанат сборной Аргентины погиб после победы команды в матче против Египта

Краткий пересказ от РИА ИИ Болельщик футбольной сборной Аргентины Франко Депаули погиб от удара камнем в голову во время празднования победы над Египтом.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Болельщик футбольной сборной Аргентины Франко Депаули погиб после удара камнем в голову во время празднования победы своей национальной команды над египтянами в матче 1/8 финала чемпионате мира 2026 года, сообщает Болельщик футбольной сборной Аргентины Франко Депаули погиб после удара камнем в голову во время празднования победы своей национальной команды над египтянами в матче 1/8 финала чемпионате мира 2026 года, сообщает La Nacion

Депаули было 46 лет. Инцидент произошел в городе Каньюэлас (провинция Буэнос-Айрес ) в рамках празднования победы сборной Аргентины над командой Египта (3:2). Сообщается, что погибший получил удар камнем по голове в результате беспорядков.

Со слов родственников погибшего, Депаули, заметив беспорядки на улице, решил взять что-то из багажника своей машины, и в этот момент получил удар камнем. По их словам, он мгновенно потерял сознание, а удар оставил след на лбу.

После произошедшего родственники доставили Депаули в местную больницу, по прибытию в медицинское учреждение врачи констатировали смерть в результате черепно-мозговой травмы. Аргентинца пытались реанимировать в течение пятидесяти минут, но безрезультатно.

С помощью камер видеонаблюдения муниципалитета полиции удалось опознать подозреваемого, который предположительно, бросил предмет, попавший в голову Депаули. Им оказался 20-летний Иван Науэль Лебреро, который уже имеет судимость за кражи, теперь ему предъявлено обвинение в убийстве. Отмечается, что всего в результате столкновений пострадали трое гражданских, а также пятеро полицейских.