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Фанат сборной Аргентины погиб после победы команды в матче против Египта - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
13:24 08.07.2026 (обновлено: 13:29 08.07.2026)
Фанат сборной Аргентины погиб после победы команды в матче против Египта

Аргентинец Депаули погиб во время празднования победы в матче ЧМ против Египта

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Аргентины
Болельщики сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщик футбольной сборной Аргентины Франко Депаули погиб от удара камнем в голову во время празднования победы над Египтом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Болельщик футбольной сборной Аргентины Франко Депаули погиб после удара камнем в голову во время празднования победы своей национальной команды над египтянами в матче 1/8 финала чемпионате мира 2026 года, сообщает La Nacion.
Депаули было 46 лет. Инцидент произошел в городе Каньюэлас (провинция Буэнос-Айрес) в рамках празднования победы сборной Аргентины над командой Египта (3:2). Сообщается, что погибший получил удар камнем по голове в результате беспорядков.
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Со слов родственников погибшего, Депаули, заметив беспорядки на улице, решил взять что-то из багажника своей машины, и в этот момент получил удар камнем. По их словам, он мгновенно потерял сознание, а удар оставил след на лбу.
После произошедшего родственники доставили Депаули в местную больницу, по прибытию в медицинское учреждение врачи констатировали смерть в результате черепно-мозговой травмы. Аргентинца пытались реанимировать в течение пятидесяти минут, но безрезультатно.
С помощью камер видеонаблюдения муниципалитета полиции удалось опознать подозреваемого, который предположительно, бросил предмет, попавший в голову Депаули. Им оказался 20-летний Иван Науэль Лебреро, который уже имеет судимость за кражи, теперь ему предъявлено обвинение в убийстве. Отмечается, что всего в результате столкновений пострадали трое гражданских, а также пятеро полицейских.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. В четвертьфинале турнира команда Аргентины встретится со сборной Швейцарии.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
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Аргентина
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