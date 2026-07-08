Рейтинг@Mail.ru
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:54 08.07.2026
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу

© REUTERS / VINCENT CARCHIETTAФутболисты сборной Франции Килиан Мбаппе и Брэдли Барколя
Футболисты сборной Франции Килиан Мбаппе и Брэдли Барколя - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
  • В 1/4 финала сыграют следующие пары: Франция — Марокко, Испания — Бельгия, Норвегия — Англия, Аргентина — Швейцария.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Во вторник прошли последние матчи стадии 1/8 финала турнира.
Состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:
Франция - Марокко (9 июля, Бостон);
Испания - Бельгия (10 июля, Лос-Анджелес);
Норвегия - Англия (11 июля, Майами);
Аргентина - Швейцария (11 июля, Канзас-Сити).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Месси спас Аргентину от позора! Египет устроил чемпионам настоящий триллер
7 июля, 21:25
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала