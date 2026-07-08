Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
- В 1/4 финала сыграют следующие пары: Франция — Марокко, Испания — Бельгия, Норвегия — Англия, Аргентина — Швейцария.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Во вторник прошли последние матчи стадии 1/8 финала турнира.
Состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:
Франция - Марокко (9 июля, Бостон);
Испания - Бельгия (10 июля, Лос-Анджелес);
Норвегия - Англия (11 июля, Майами);
Аргентина - Швейцария (11 июля, Канзас-Сити).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.