Пентагон заявил о поражении более 80 целей в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране.
- Среди пораженных объектов были иранские системы противовоздушной обороны, сети командования и контроля, береговые радары, противокорабельные ракеты и более 60 небольших катеров Корпуса стражей Исламской революции.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о поражении более 80 целей в Иране.
“Вооруженные силы США нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны, сетям командования и контроля, береговым радарам, противокорабельным ракетам и более чем 60 небольшим катерам Корпуса стражей Исламской революции в проливе и вблизи него”, – говорится в заявлении CENTCOM в соцсети Х.
Там уточняется, что было поражено "более 80 целей высокоточными боеприпасами".
В CENTCOM утверждают, что целью ударов было лишить возможности Иран якобы атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.
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