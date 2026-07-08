Пентагон заявил о поражении более 80 целей в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране.

Среди пораженных объектов были иранские системы противовоздушной обороны, сети командования и контроля, береговые радары, противокорабельные ракеты и более 60 небольших катеров Корпуса стражей Исламской революции.

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о поражении более 80 целей в Иране.

Там уточняется, что было поражено "более 80 целей высокоточными боеприпасами".