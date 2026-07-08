Булыкин усомнился в шансах Месси повторить рекорд по голам на одном ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Булыкин считает, что Лионелю Месси будет сложно повторить рекорд по числу голов на чемпионате мира.
- Лионель Месси установил новый рекорд по числу голевых передач на чемпионатах мира (9) и обновил рекорд по числу голов на мировых первенствах (21).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с РИА Новости предположил, что аргентинцу Лионелю Месси будет очень сложно повторить рекорд по числу голов на отдельно взятом чемпионате мира.
Сборная Аргентины 7 июля вышла в 1/4 финала, одержав волевую победу над египтянами (3:2). Лионель Месси в этой игре не реализовал пенальти, отдал голевую передачу и забил один мяч. 39-летний нападающий установил новый рекорд по числу голевых передач на чемпионатах мира (9) и обновил принадлежащий ему же рекорд по числу голов на мировых первенствах (21).
"Еще пять Месси забить будет очень тяжело, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе в финале три забил. Конечно же, у Аргентины еще будут шансы, но как они ими воспользуются, это мы скоро узнаем", - сказал Булыкин.
Рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира принадлежит форварду сборной Франции Жюсту Фонтену, который на чемпионате мира 1958 года забил 13 мячей в шести матчах. На чемпионате мира - 2026 на счету Лионеля Месси 8 мячей.
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