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Булыкин усомнился в шансах Месси повторить рекорд по голам на одном ЧМ - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
16:36 08.07.2026
Булыкин усомнился в шансах Месси повторить рекорд по голам на одном ЧМ

Булыкин: Месси будет сложно повторить рекорд по числу голов на одном ЧМ

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкДмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Булыкин считает, что Лионелю Месси будет сложно повторить рекорд по числу голов на чемпионате мира.
  • Лионель Месси установил новый рекорд по числу голевых передач на чемпионатах мира (9) и обновил рекорд по числу голов на мировых первенствах (21).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с РИА Новости предположил, что аргентинцу Лионелю Месси будет очень сложно повторить рекорд по числу голов на отдельно взятом чемпионате мира.
Сборная Аргентины 7 июля вышла в 1/4 финала, одержав волевую победу над египтянами (3:2). Лионель Месси в этой игре не реализовал пенальти, отдал голевую передачу и забил один мяч. 39-летний нападающий установил новый рекорд по числу голевых передач на чемпионатах мира (9) и обновил принадлежащий ему же рекорд по числу голов на мировых первенствах (21).
"Еще пять Месси забить будет очень тяжело, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе в финале три забил. Конечно же, у Аргентины еще будут шансы, но как они ими воспользуются, это мы скоро узнаем", - сказал Булыкин.
Рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира принадлежит форварду сборной Франции Жюсту Фонтену, который на чемпионате мира 1958 года забил 13 мячей в шести матчах. На чемпионате мира - 2026 на счету Лионеля Месси 8 мячей.
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