Булыкин усомнился в шансах Месси повторить рекорд по голам на одном ЧМ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с РИА Новости предположил, что аргентинцу Лионелю Месси будет очень сложно повторить рекорд по числу голов на отдельно взятом чемпионате мира.

"Еще пять Месси забить будет очень тяжело, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе в финале три забил. Конечно же, у Аргентины еще будут шансы, но как они ими воспользуются, это мы скоро узнаем", - сказал Булыкин.