Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил, что Кирилл Буданов* хочет переложить на Польшу ответственность за кризис в польско-украинских отношениях.

Он не исключает новой эскалации в отношениях между Украиной и Польшей к годовщине Волынской резни.

Гродецкий подчеркнул, что польская сторона не согласна строить отношения на бандеризме и считает, что Украина делает стратегическую ошибку, если хочет построить свой миф на этом.

ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* хочет переложить на Польшу ответственность за кризис в польско-украинских отношениях, связанный с героизацией Киевом нацистских преступников, заявил журналистам директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий.

В понедельник Буданов*, который внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, заявил, что не исключает новой эскалации в отношениях между Украиной и Польшей к годовщине Волынской резни.

"Если Буданов* хочет это эскалировать, то он сам видит, что эти эскалационные факторы скорее на стороне украинцев", - сказал Гродецкий, отметив, что слова украинского политика "свидетельствуют о перекладывании ответственности на польскую сторону".

Он добавил, что во время его июньской встречи с Будановым* глава офиса президента Украины "не был таким принципиальным", хотя встреча длилась 90 минут.

« "Я думаю, что это безответственно, совершенно ненужно с точки зрения польско-украинских отношений. Если Буданов* считает иначе, то он глубоко ошибается", - сказал глава BBN.

Гродецкий также подчеркнул, что "нет возможности, нет согласия польской стороны строить отношения на бандеризме".

Он также подчеркнул, что украинское руководство "в курсе, что данный вопрос также имеет значение в процессе решения о принятии в Европейский союз".

"Если у Украины нет других героев и она хочет построить на этом свой миф, она просто делает стратегическую ошибку. Таково наше мнение, оно было передано Буданову*, это знает и (Владимир) Зеленский", - заключил он.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА**.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА**, а также присвоил наименование "Имени героев УПА"** подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.

*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ