Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство РФ в Лондоне заявило, что Великобритания продолжает рассматривать спорт как инструмент политического давления.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК снять санкции с российских спортсменов.

МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Великобритания продолжает рассматривать спорт как инструмент политического давления, заявило посольство РФ в Лондоне в ответ на негативную реакцию британских чиновников на решение МОК по России.

Ранее министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, заявив, что РФ не должна быть представлена в спорте.

"Британский политикум вновь отметился серией антироссийских выпадов. На этот раз поводом послужило решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России. Риторика местного истеблишмента наглядно демонстрирует, что спорт здесь давно рассматривается как инструмент политического давления", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Во вторник МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.