Посольство России прокомментировало реакцию Лондона на решение МОК по ОКР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ в Лондоне заявило, что Великобритания продолжает рассматривать спорт как инструмент политического давления.
- Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК снять санкции с российских спортсменов.
- МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Великобритания продолжает рассматривать спорт как инструмент политического давления, заявило посольство РФ в Лондоне в ответ на негативную реакцию британских чиновников на решение МОК по России.
Ранее министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, заявив, что РФ не должна быть представлена в спорте.
"Британский политикум вновь отметился серией антироссийских выпадов. На этот раз поводом послужило решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России. Риторика местного истеблишмента наглядно демонстрирует, что спорт здесь давно рассматривается как инструмент политического давления", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Во вторник МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности того, чтобы все спортсмены России получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.
Песков прокомментировал решение МОК по ОКР
Вчера, 13:06