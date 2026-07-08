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Посольство России прокомментировало реакцию Лондона на решение МОК по ОКР - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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20:16 08.07.2026 (обновлено: 21:48 08.07.2026)
Посольство России прокомментировало реакцию Лондона на решение МОК по ОКР

Посольство РФ: Британия продолжает рассматривать спорт как инструмент давления

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМОК
МОК - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Лондоне заявило, что Великобритания продолжает рассматривать спорт как инструмент политического давления.
  • Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК снять санкции с российских спортсменов.
  • МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Великобритания продолжает рассматривать спорт как инструмент политического давления, заявило посольство РФ в Лондоне в ответ на негативную реакцию британских чиновников на решение МОК по России.
Ранее министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, заявив, что РФ не должна быть представлена в спорте.
"Британский политикум вновь отметился серией антироссийских выпадов. На этот раз поводом послужило решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России. Риторика местного истеблишмента наглядно демонстрирует, что спорт здесь давно рассматривается как инструмент политического давления", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Во вторник МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности того, чтобы все спортсмены России получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Песков прокомментировал решение МОК по ОКР
Вчера, 13:06
 
РоссияДмитрий ПесковМеждународный олимпийский комитет (МОК)Лондон
 
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