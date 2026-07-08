В ЛНР со вчерашнего дня сбили 70 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 70 дронов ВСУ сбили при налетах на ЛНР со вчерашнего дня.
- Некоторые дроны все же смогли нанести удары, есть пострадавшие.
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Около 70 дронов ВСУ сбили при налетах на ЛНР со вчерашнего дня, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Со вчерашнего дня ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) не прекращают хаотичные удары по нашей республике. Враг бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Наши мобильные огневые группы противостоят этому натиску – сбито порядка 70 вражеских БПЛА", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".
По его словам, некоторые БПЛА все же смогли нанести удары, есть пострадавшие.
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