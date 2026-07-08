В ЛНР со вчерашнего дня сбили 70 украинских беспилотников

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Около 70 дронов ВСУ сбили при налетах на ЛНР со вчерашнего дня, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, некоторые БПЛА все же смогли нанести удары, есть пострадавшие.