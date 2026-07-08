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В ЛНР со вчерашнего дня сбили 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.07.2026
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14:20 08.07.2026 (обновлено: 14:42 08.07.2026)
В ЛНР со вчерашнего дня сбили 70 украинских беспилотников

Пасечник: в ЛНР со вчерашнего дня сбили порядка 70 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2" в зоне проведения СВО
ЗРК Тор-М2 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЗРК "Тор-М2" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 70 дронов ВСУ сбили при налетах на ЛНР со вчерашнего дня.
  • Некоторые дроны все же смогли нанести удары, есть пострадавшие.
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Около 70 дронов ВСУ сбили при налетах на ЛНР со вчерашнего дня, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Со вчерашнего дня ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) не прекращают хаотичные удары по нашей республике. Враг бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Наши мобильные огневые группы противостоят этому натиску – сбито порядка 70 вражеских БПЛА", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".
По его словам, некоторые БПЛА все же смогли нанести удары, есть пострадавшие.
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