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Боец рассказал, как в одиночку отбил атаку ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.07.2026
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05:14 08.07.2026
Боец рассказал, как в одиночку отбил атаку ВСУ в Днепропетровской области

РИА Новости: боец в одиночку отбил атаку ВСУ под Александровкой

© РИА Новости / PAN Photo | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / PAN Photo
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец группировки войск «Восток» с позывным Цакони в одиночку отбил атаку группы боевиков ВСУ в Днепропетровской области, вынудив их отступить.
  • Украинские подразделения в Александровке активно использовали систему траншей, соединяющих жилые дома, для перемещения между позициями.
  • Минобороны России 3 июля сообщило об освобождении населенного пункта Александровка в Днепропетровской области силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Боец группировки войск "Восток" с позывным Цакони рассказал РИА Новости, что во время боев за населенный пункт Александровка в Днепропетровской области в одиночку отбил атаку группы боевиков ВСУ, вынудив их отступить.
По его словам, российские военнослужащие не недооценивают противника, однако в ходе стрелковых боев украинские подразделения зачастую быстро отходят.
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"Я вступал в бой, когда они меня опередили, первые начали стрелять. Тут же сориентировался, укрылся за поваленным деревом и начал работать по ним. Они первыми пошли на откат. Двоих я точно видел", — рассказал военнослужащий.
Цакони сообщил, что при оборудовании обороны в Александровке украинские подразделения активно использовали систему траншей, соединяющих жилые дома.
"В основном это обычные окопы, блиндажи и деревянные укрытия. Каких-то серьезных бетонных укреплений я не встречал. Они вырывают траншеи между домами и вдоль домов, используя их для перемещения между позициями", — добавил собеседник агентства.
Минобороны России 3 июля сообщило об освобождении населенного пункта Александровка в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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