Боец рассказал, как в одиночку отбил атаку ВСУ в Днепропетровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Боец группировки войск «Восток» с позывным Цакони в одиночку отбил атаку группы боевиков ВСУ в Днепропетровской области, вынудив их отступить.

Украинские подразделения в Александровке активно использовали систему траншей, соединяющих жилые дома, для перемещения между позициями.

Минобороны России 3 июля сообщило об освобождении населенного пункта Александровка в Днепропетровской области силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Боец группировки войск "Восток" с позывным Цакони рассказал РИА Новости, что во время боев за населенный пункт Александровка в Днепропетровской области в одиночку отбил атаку группы боевиков ВСУ, вынудив их отступить.

По его словам, российские военнослужащие не недооценивают противника, однако в ходе стрелковых боев украинские подразделения зачастую быстро отходят.

"Я вступал в бой, когда они меня опередили, первые начали стрелять. Тут же сориентировался, укрылся за поваленным деревом и начал работать по ним. Они первыми пошли на откат. Двоих я точно видел", — рассказал военнослужащий.

Цакони сообщил, что при оборудовании обороны в Александровке украинские подразделения активно использовали систему траншей, соединяющих жилые дома.

"В основном это обычные окопы, блиндажи и деревянные укрытия. Каких-то серьезных бетонных укреплений я не встречал. Они вырывают траншеи между домами и вдоль домов, используя их для перемещения между позициями", — добавил собеседник агентства.