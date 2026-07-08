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Бибер выступит в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
22:57 08.07.2026
Бибер выступит в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу

Бибер выступит вместе с Мадонной и Шакирой в перерыве финального матча ЧМ

© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевец Джастин Бибер
Певец Джастин Бибер - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Певец Джастин Бибер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певец Джастин Бибер выступит в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Шоу в перерыве финала пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА, цель которого — собрать 100 миллионов долларов для расширения доступа детей к образованию и футболу.
  • В шоу также примут участие Мадонна, Шакира, BTS, нигерийский певец Burna Boy, персонажи «Улицы Сезам» и «Маппет-шоу».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Певец Джастин Бибер вошел в число артистов, которые выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее сообщалось, что в шоу между таймами примут участие певицы Мадонна и Шакира, а также южнокорейская группа BTS. Шоу в перерыве финала пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА в рамках инициативы по сбору 100 миллионов долларов, которые пойдут на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Кроме того, отмечается, что с каждого проданного билета на матчи чемпионата мира в фонд перечисляется один доллар. На настоящий момент уже собрано более 50 миллионов долларов.
"Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как не может ничто другое. Я благодарен за возможность быть частью этого шоу в перерыве финала, поскольку знаю, что оно уже помогает расширять доступ к образованию для детей по всему миру", - сказал Бибер.
Также в шоу примут участие нигерийский певец Burna Boy, записавший совместно с Шакирой песню Dai Dai, ставшую одним из гимнов чемпионата мира, и персонажи передач "Улица Сезам" и "Маппет-шоу".
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ФутболСпортШакираМадоннаДжастин БиберМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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