Бибер выступит в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Певец Джастин Бибер вошел в число артистов, которые выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

"Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как не может ничто другое. Я благодарен за возможность быть частью этого шоу в перерыве финала, поскольку знаю, что оно уже помогает расширять доступ к образованию для детей по всему миру", - сказал Бибер.