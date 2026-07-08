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Форвард "Чикаго" Бедард пропустит начало нового сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:45 08.07.2026
Форвард "Чикаго" Бедард пропустит начало нового сезона НХЛ

Форвард "Чикаго" Бедард перенес операцию и выбыл на четыре месяца

© Фото : Пресс-служба IIHFКанадский хоккеист Коннор Бедард
Канадский хоккеист Коннор Бедард - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба IIHF
Канадский хоккеист Коннор Бедард. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нападающий Коннор Бедард пропустит начало нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте "Чикаго Блэкхокс".
Бедард получил травму 2 июля на тренировке. Канадец в среду успешно перенес операцию на плече. Восстановление займет четыре месяца.
Бедарду 20 лет, он был выбран "Чикаго" под общим первым номером на драфте 2023 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 75 очков (30 голов + 45 передач). Всего на его счету 203 очка (75+128) в 219 матчах.
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ХоккейСпортЧикаго БлэкхоксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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