Форвард "Чикаго" Бедард пропустит начало нового сезона НХЛ

Бедарду 20 лет, он был выбран "Чикаго" под общим первым номером на драфте 2023 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 75 очков (30 голов + 45 передач). Всего на его счету 203 очка (75+128) в 219 матчах.