Новичок "Зенита" Фелипе Аугусто высказался о конкуренции с Соболевым

Краткий пересказ от РИА ИИ Фелипе Аугусто заявил, что готов к конкуренции с Александром Соболевым за место в составе команды «Зенит».

Фелипе Аугусто дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против узбекистанского «Нефтчи» и отметился голом.

Бразилец отметил, что в адаптации ему помогают бразильские игроки «Зенита», в том числе Педро и Густаво Мантуан.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Фелипе Аугусто заявил журналистам, что готов к конкуренции с Александром Соболевым за место в составе команды.

В среду Фелипе Аугусто дебютировал за " Зенит " в товарищеском матче против узбекистанского "Нефтчи" и отметился голом. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Зенита".

"Конечно, мы оба нападающие, нам обоим хочется находиться на поле. Дальше уже тренер будет решать. Главное, чтобы тот, кто выходит на поле, давал максимальный результат", - сказал Фелипе Аугусто, отвечая на вопрос о конкуренции с Соболевым.

Бразильский футболист отметил, что доволен своим дебютом за "сине-бело-голубых". "Я очень счастлив здесь находиться, очень счастлив играть за эту команду. Доволен, что получилось забить гол уже в первом матче. Так что все отлично, настроение отличное", - добавил форвард.

Футболист также рассказал, что в адаптации ему помогают бразильские игроки "Зенита", в том числе Педро и Густаво Мантуан, с которыми он был знаком до перехода в петербургский клуб.