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Новичок "Зенита" Фелипе Аугусто высказался о конкуренции с Соболевым - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:35 08.07.2026
Новичок "Зенита" Фелипе Аугусто высказался о конкуренции с Соболевым

Фелипе Аугусто заявил, что готов конкурировать с Соболевым за место в составе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фелипе Аугусто заявил, что готов к конкуренции с Александром Соболевым за место в составе команды «Зенит».
  • Фелипе Аугусто дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против узбекистанского «Нефтчи» и отметился голом.
  • Бразилец отметил, что в адаптации ему помогают бразильские игроки «Зенита», в том числе Педро и Густаво Мантуан.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Фелипе Аугусто заявил журналистам, что готов к конкуренции с Александром Соболевым за место в составе команды.
В среду Фелипе Аугусто дебютировал за "Зенит" в товарищеском матче против узбекистанского "Нефтчи" и отметился голом. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Зенита".
"Конечно, мы оба нападающие, нам обоим хочется находиться на поле. Дальше уже тренер будет решать. Главное, чтобы тот, кто выходит на поле, давал максимальный результат", - сказал Фелипе Аугусто, отвечая на вопрос о конкуренции с Соболевым.
Бразильский футболист отметил, что доволен своим дебютом за "сине-бело-голубых". "Я очень счастлив здесь находиться, очень счастлив играть за эту команду. Доволен, что получилось забить гол уже в первом матче. Так что все отлично, настроение отличное", - добавил форвард.
Футболист также рассказал, что в адаптации ему помогают бразильские игроки "Зенита", в том числе Педро и Густаво Мантуан, с которыми он был знаком до перехода в петербургский клуб.
"У нас большая группа бразильцев, сильных игроков, и каждый из них мне помогает. Но, конечно, Педриньо и Густаво - это игроки, с которыми я уже был знаком раньше. Перед приездом в Россию я с ними разговаривал, общался. Конечно, сейчас мне проще общаться именно с ними, поскольку мы уже были знакомы ранее", - сказал Фелипе Аугусто.
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