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Россиянин Плотников выиграл юниорский ЧМ по тяжелой атлетике - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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01:44 08.07.2026
Россиянин Плотников выиграл юниорский ЧМ по тяжелой атлетике

Российский тяжелоатлет Плотников стал победителем юниорского чемпионата мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТяжелая атлетика
Тяжелая атлетика - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянин Сергей Плотников стал победителем чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров, который проходит в Кали (Колумбия).
Он стал лучшим в весовой категории до 65 кг, взяв в рывке вес 122 кг и в толчке - 153 кг, набрав в сумме двоеборья 275 кг. Вторым стал венесуэлец Давид Линарес (274; 123+151), третьим - грузин Георгий Кинкладзе (264; 120+144).
Чемпионат мира завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до турниров под эгидой организации с возможностью использования национальных символов, в июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.
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