Россиянин Плотников выиграл юниорский ЧМ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянин Сергей Плотников стал победителем чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров, который проходит в Кали (Колумбия).

Он стал лучшим в весовой категории до 65 кг, взяв в рывке вес 122 кг и в толчке - 153 кг, набрав в сумме двоеборья 275 кг. Вторым стал венесуэлец Давид Линарес (274; 123+151), третьим - грузин Георгий Кинкладзе (264; 120+144).