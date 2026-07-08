Ограничения по топливу не влияют на наличие товаров, сообщил Алиханов

Краткий пересказ от РИА ИИ Временные ограничения по топливу в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах.

Минпромторг России мониторит цены на социально значимые товары и готов принимать меры в случае их изменения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения по топливу в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта. Мы находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом России и Минэнерго России, регионами, бизнесом - производителями и торговлей", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минпромторг мониторит цены на социально значимые товары, в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будут приниматься меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли нет.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в стране.