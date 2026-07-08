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Ограничения по топливу не влияют на наличие товаров, сообщил Алиханов - РИА Новости, 08.07.2026
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14:34 08.07.2026
Ограничения по топливу не влияют на наличие товаров, сообщил Алиханов

Алиханов: ограничения по топливу не влияют на наличие товаров в магазинах

© Фото : Минпромторг РоссииМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Минпромторг России
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временные ограничения по топливу в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах.
  • Минпромторг России мониторит цены на социально значимые товары и готов принимать меры в случае их изменения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения по топливу в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта. Мы находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом России и Минэнерго России, регионами, бизнесом - производителями и торговлей", - сказал министр.
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Он подчеркнул, что Минпромторг мониторит цены на социально значимые товары, в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будут приниматься меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли нет.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в стране.
Также нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны. А правительство РФ разрешило до конца 2026 года отдельным НПЗ выпускать бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3".
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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