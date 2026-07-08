Алдонин вернулся в Москву для лечения онкологического заболевания

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Алдонин вернулся в Москву из Германии для продолжения лечения онкологического заболевания.

Его заболевание требует длительного и дорогостоящего лечения.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин вернулся в Москву для продолжения лечения онкологического заболевания, заявил РИА Новости друг бывшего полузащитника, партнер по национальной команде Дмитрий Булыкин.

В декабре стало известно, что у Алдонина выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Российская премьер-лига (РПЛ) и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье экс-футболиста. Одноклубник Алдонина по ЦСКА Алан Дзагоев позднее сообщил РИА Новости, что у игрока выявлена онкология и он находился на лечении в Германии.

"Женя в Москву приехал, сейчас продолжает лечение здесь. Конечно, пока еще до конца ничего не ясно, но то, что он уже в Москве - это уже хорошо. Он там почти целый год лечился за границей", - сказал Булыкин.

"Сейчас приехал, увиделись, даже чуть-чуть поиграли в падел против хоккеистов (Евгения) Малкина с (Ильей) Ковальчуком. Конечно же, он рад, что вернулся и увидел друзей. Я надеюсь, что хорошее настроение тоже поможет ему восстановиться после очень тяжелой болезни", - добавил собеседник агентства.