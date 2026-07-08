В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казань, Самара ("Курумоч"), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.