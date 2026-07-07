Стало известно, у кого в России быстрее всех растут зарплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Средние зарплаты в России в апреле быстрее всего росли у фотографов — в 1,6 раза в годовом выражении.

Значительный рост трудовых доходов также был у переводчиков (на 55%) и сотрудников НПФ (на 50%).

В десятку по темпам роста зарплат также вошли юристы (+44%), разработчики строительных проектов и сотрудники звукозаписывающего бизнеса (+43%), занятые на добыче газа (+41%) и в перестраховании (+39%).

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Быстрее всего средние зарплаты в России в апреле росли у фотографов - в 1,6 раза в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Значительный рост трудовых доходов также был у переводчиков, которые стали получать на 55% больше, чем годом ранее, и сотрудников НПФ - на 50%.

Зарплаты работников организаций, занимающихся копированием записанных носителей информации, за последний год выросли на 47%, а у дизайнеров - на 45%.

В десятку по темпам роста также вошли юристы (+44%), разработчики строительных проектов и сотрудники звукозаписывающего бизнеса (+43%), занятые на добыче газа (+41%) и в перестраховании (+39%).