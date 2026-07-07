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Стало известно, у кого в России быстрее всех растут зарплаты - РИА Новости, 07.07.2026
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00:34 07.07.2026 (обновлено: 09:38 07.07.2026)
Стало известно, у кого в России быстрее всех растут зарплаты

РИА Новости: быстрее всего средние зарплаты в России в апреле росли у фотографов

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаФотокорреспонденты за работой
Фотокорреспонденты за работой - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Фотокорреспонденты за работой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние зарплаты в России в апреле быстрее всего росли у фотографов — в 1,6 раза в годовом выражении.
  • Значительный рост трудовых доходов также был у переводчиков (на 55%) и сотрудников НПФ (на 50%).
  • В десятку по темпам роста зарплат также вошли юристы (+44%), разработчики строительных проектов и сотрудники звукозаписывающего бизнеса (+43%), занятые на добыче газа (+41%) и в перестраховании (+39%).
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Быстрее всего средние зарплаты в России в апреле росли у фотографов - в 1,6 раза в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Значительный рост трудовых доходов также был у переводчиков, которые стали получать на 55% больше, чем годом ранее, и сотрудников НПФ - на 50%.
Зарплаты работников организаций, занимающихся копированием записанных носителей информации, за последний год выросли на 47%, а у дизайнеров - на 45%.
В десятку по темпам роста также вошли юристы (+44%), разработчики строительных проектов и сотрудники звукозаписывающего бизнеса (+43%), занятые на добыче газа (+41%) и в перестраховании (+39%).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем в России в середине весны получали зарплату в 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.
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